Культового американского писателя перевели на белорусский язык 25.05.2024, 12:09

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Выпускать свои бестселлеры по-русски он запретил.

Роман «Сияние» культового американского писателя Стивена Кинга вышел в издательстве «Янушкевич» в переводе на белорусский язык — его осуществила Наста Карнацкая.

Как говорится в аннотации, «новая работа Джека Торренса в отеле «Оверлук» — прекрасная возможность начать все сначала. В межсезонье он переезжает в старый отель со своей женой Венди и сыном Дэнни, чтобы работать зимним смотрителем. Там у Джека будет достаточно времени, чтобы воссоединиться с семьей и поработать над собственными литературными произведениями. Но с наступлением суровой зимней погоды это идиллическое место кажется все более отдаленным от цивилизации… и все более зловещим. И единственный, кто замечает странные и ужасные силы, собравшиеся вокруг отеля с долгой и ужасной историей, — это Дэнни Торренс, пятилетний мальчик, одаренный «сиянием».

Роман «Сияние» был опубликован в 1977 году, а три года спустя был блестяще экранизирован Стэнли Кубриком. Главную роль сыграл Джек Николсон.

С 2022 года книги этого культового американского писателя больше легально не выходят в России. Так Кинг отреагировал на агрессию этой страны в отношении Украины.

Купить книгу «Ззянне» можно в магазине издательства в Варшаве (Kłopotowskiego, 4). Жители других городов и стран смогут заказать книгу в ближайшее время на сайте издательства, на маркетплейсе Allegro или на Amazon (доступна доставка в ряд стран).