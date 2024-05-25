Путину готовят зону Телеграм-канал «СерпомПо»

25.05.2024, 12:33

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Все идет по плану, ВладимВладимыч!

Z-патриоты возмущаются предложением Блинкена, к которому госсекретарь США пришел после «отрезвляющего визита в Киев» - разрешить ВСУ наносить удары по военным целям на территории РФ американским оружием.

Правда, пока об этом было сказано лишь в статье NYT со ссылкой на источники.

Публично же, на слушаниях в палате представителей конгресса США 22 мая Блинкен повторял официальную позицию, что администрация Байдена подобные удары не поддерживает. Но при этом подчеркивал, что в конечном счете Украина сама принимает решения о том, как эффективно распоряжаться западным оружием.

Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон поддержал этот тезис, заявив, что Украине следует разрешить вести войну так, как она считает нужным и дать возможность отвечать на удары.

13 членов конгресса написали письмо главе Пентагона, призвав снять запрет на использование американского оружия для Киева.

Министр обороны Остин заявил, что в случае с атаками самолетов ВКС РФ, которые наносят удары по Украине с территории России, могут быть сделаны «исключения» для ATACMS.

Последней каплей для изменений позиции Вашингтона, стали постоянные удары по Харькову и наступление ВС РФ в Харьковской области. При том, что ВСУ в ответ не имели права наносить удары ATACMS по целям вдоль границы с РФ, что способствует продвижению россиян, сетует Зеленский. Украинские БПЛА часто не долетают до целей - в отличие от ракет их легче сбивать ПВО и РЭБ.

Украинцы уже били ATACMS с радиусом действия 160 км по Крыму (в т. ч. по военному аэродрому Бельбек).

И Вашингтон уже начал поставки ATACMS с дальностью до 300 км.

На слушаниях в Палате представителей глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту России с зоной, которую могут поразить ATACMS.

В нее попали такие города, как Воронеж, Ростов-на-Дону, Калуга, Курск, Белгород, Брянск, Орел, Курск.

Военными целями там могут стать военные аэродромы, места дислокации военных, склады и стоянки техники. Но возрастает и угроза для мирных граждан, с учетом возможных ошибок со стороны ВСУ и последствий работы ПВО.

Все идет по плану, ВладимВладимыч!

Очерченные им очередные «красные линии» Запад более не признает, считая, что Путин сам их нарушил, эскалируя боевые действия на новых участках.

Ранее, 2 мая, глава МИД Великобритании Кэмерон во время визита в Киев признал за Украиной право наносить удары по территории РФ оружием, полученным от Лондона. А президент Франции Макрон в вышедшем в тот же день интервью Economist, подтвердил февральское заявление, что Европа не должна исключать размещение войск на Украине. Условием для этого стала бы просьба со стороны Киева или прорыв ВС РФ линии фронта.

По его словам, осторожность европейских стран «подтолкнет Россию к наступлению». Макрон отметил, что многие из них теперь разделяют позицию Франции по этому вопросу.

Вслед за Парижем размещения военных (для вспомогательных функций и учебных миссий) в Украине не исключили страны Балтии.

Но не секрет, что западные спецы там уже работают. И их будет больше. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун-мл. назвал процесс развертывания инструкторов НАТО в Украине неизбежным.

Польша заявила, что рассматривает возможность использовать свои средства ПВО у границы против российских ракет. США сообщили, что завершили подготовку первых украинских пилотов для F-16.

Попытки Путина создать «санитарную зону» в глубине приграничных территорий Харьковщины/Сумщины и дальше атаковать на Донбассе вряд ли увенчаются успехом. Запад решительно дал понять, что продолжит давать Украине оружие, не позволит обвалить ее фронт и поможет создать собственную зону безопасности. В том числе поставив дальнобойные ракеты, способные «демилитаризовать» приграничные территории самой РФ.

После провала угроз применения ТЯО, козырей у Путина немного. Более того, он уперся в собственную «красную линию» - необходимость новой мобилизации.

Возможно поэтому он опять посылает сигналы Западу, что готов остановить операцию Z на нынешней линии фронта, как пишет Reuters со ссылкой на источники.

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