«В Индонезии спал в учительской, а Амазонию проплыл на паромах» 25.05.2024, 13:23

Как белорус едет вокруг света.

В последние пару лет Александр Гойшик готовил драники в Латинской Америке, спал в иранской мечети и был ограблен венесуэльской нацгвардией. И это — далеко не все приключения совершающего кругосветку белоруса.

Журналисты nashaniva.com расспросили Александра о дорожных историях и советах.

Журналист назвал также топ-5 стран, которые стоит увидеть.

«По глупости прошелся по Гватемала-Сити, одному из самых опасных городов региона, после того, как стемнело. Шел и молился»

Александру Гойшику 37 лет. Путешествует он с детства — мать, убежденная верующая, много возила его в паломничества. Позже, во время учебы в Польше, Саша использовал свободное время, чтобы путешествовать, и постепенно расширял географию путешествий.

В 2012-м Александр закончил изучать журналистику в Польше и вернулся на родину. В Беларуси он работал на «Белсате» и Tut.by, также много путешествовал и готовился осуществить мечту детства — проехать вокруг света. Для этого должен был и подзаработать денег, что удалось сделать в Швейцарии.

В середине ноября 2021-го белорус выбрался в путешествие. Стартовал из Польши, проехал Центральную, Южную Америку, перебрался в Соединенные Штаты и потом в Новую Зеландию. Оттуда — в Австралию и в Юго-Восточную Азию, сейчас мужчина находится в Таиланде.

Много впечатлений у Александра от Латинской и Южной Америки. В Гватемале он учил испанский язык — хватило трех недель интенсивных занятий, чтобы немного начать говорить по-испански и понимать язык. Потом купил скутер и оформил его на себя.

«Где-то полтора года я ехал на скутере через всю Латинскую Америку, посетил на скутере 14 стран региона, а всего — 21 тамошнюю страну. Доехал до Аргентины и Уругвая, оставил скутер там и дальше двигался без него. Пересек Амазонию за шесть дней на пароме — проплыл Французскую Гвиану, Гайану, Суринам, Венесуэлу.

В Венесуэле меня ограбила полиция, забрали целых пять долларов, и это был единственный раз в Латинской Америке, когда меня ограбили.

Венесуэла — это такое печальное будущее для Беларуси, когда уехали все, кто мог, и остались только полицейские, нацгвардия и армия под каждым кустом. Туда поехал, чтобы посмотреть, как некогда самая зажиточная страна региона скатилась в максимальную нищету. Надеюсь, что мы до такого не дойдем», — делится Саша.

В Венесуэле, говорит он, на всех дорогах через каждые 20 километров стоят блокпосты нацгвардии. Офицеры просто заходят в автобус и выбирают, как им кажется, наиболее состоятельных пассажиров.

Александра как иностранца также отправили на выход:

«Заводят в маленькую комнатку, полностью обыскивают и задают миллион вопросов — кто ты, что ты. Нашли у меня в обычном кармане 15 долларов, а 50 долларов в потайном кармане не нашли. Они захотели забрать 10 долларов — офицер попросил «небольшой подарок для нацгвардии», а я сказал, что не отдам, это мои последние деньги. Офицер удивился наглости, но забрал только пять долларов и сказал убегать. Пять долларов — это не так страшно, просто было стрессово».

К этому эпизоду Александр относится с юмором: мол, пять долларов — не так и страшно, зато есть интересный опыт, о котором сейчас можно рассказывать. Все страны по-своему интересны и необычны, просто нужно уметь к ним адаптироваться, чтобы снизить шансы на опасность.

Есть места, где чувствуешь себя в опасности. Саша вспоминает Гондурас, где его знакомых чуть не убили, или бразильские фавелы, в которых хорошо осознаешь, насколько нужно быть бдительным. Но проблемы могут быть везде, нужно просто понимать правила игры и стараться свести риск к минимуму.

Что это за правила игры? «Не ходить по ночам. Почти что вся Латинская Америка, может, за исключением Аргентины и Уругвая, ночью вымирает, там нет людей. Один раз я по глупости прошелся по Гватемала-Сити, одному из самых опасных городов региона, после того, как стемнело. Шел и молился, потому что понимал, что сунулся куда не надо. Людей в окнах нет, вокруг только высокие заборы и колючая проволока, на окнах решетки.

В больших городах того региона люди обычно в темное время ездят на такси, так как это может быть опасно, в зажиточном районе можно наткнуться на нехороших людей.

Преступники очень тонко чувствуют психологию, и если ты ведешь себя как растерянный иностранец, они легко это считывают.

Так что нужно вести себя увереннее, знать, что делаешь, и всегда иметь запасной план, а также иметь третий глаз на затылке. Если ты чувствуешь, что попал в опасное место, лучше уйти оттуда. Не стоит светить большие суммы денег, лишний раз доставать из кармана пятнадцатый айфон, если он у вас есть».

«По Латинской Америке я большую часть проехал на скутере»

Сейчас Александр планирует через Азию вернуться в Европу, считает, что на это ему нужен год. Любимые европейские страны — Швейцария, Польша и Украина, но когда-нибудь, конечно, хочется вернуться и в Беларусь.

Собеседник путешествует бюджетным образом:

«По Латинской Америке я большую часть проехал на скутере, также ездил на автобусах, Амазонию проплыл на паромах. Австралию и Новую Зеландию я проехал автостопом, в Юго-Восточной Азии мой транспорт — паромы, автобусы, поезда. Самолетами стараюсь не летать, моя идея — проехать как можно больше по земле».

Автостоп может показаться опасным и сложным явлением, но нужно уметь им пользоваться, объясняет Александр — найти выезд из города, знать, где правильно стоять на шоссе, чтобы тебя подобрали, поскольку просто стоять посреди дороги нет смысла.

«Я путешествую автостопом последние лет 20 и знаю, как это делать, проехал автостопом более 50 стран мира. Особенно интересно было в Австралии, там собиралось очень много дорожных историй. В одном городке я застрял на три дня, так как начался шторм и городок был отрезан от цивилизации.

Как-то я приехал в австралийский национальный парк «Двенадцать апостолов» в штате Виктория, там уже был закат солнца, очень красивый. Начало темнеть, я искал место, где повесить гамак на ночь. Подошла молодая пара из Британии и предложила лучше подвезти меня к соседнему городку, там можно поспать в парке, и это будет спокойнее».

Александр неприхотливый путешественник: он выбирает не многозвездочные отели, а гамак, дешевый хостел или даже ночлег в иранской мечети. Он часто пользуется каучсерфингом, то есть сервисом бесплатного ночлега по договоренности, и называет его интересной возможностью встретиться с разными людьми.

Но это не просто способ сэкономить на ночевках — нужно давать людям что-то от себя. В таких случаях белорус готовит драники, рассказывает о путешествиях и показывает видео из них.

На сайтах, где можно найти жилье через каучсерфинг, есть система верификации людей, описание условий, где будешь останавливаться. Кто-то может дать гостю отдельную комнату, кто-то уедет и оставит ключи под камнем. Случаются более оригинальные варианты: к примеру, в Индонезии Александр останавливался в сельском доме с максимально простым бытом и в деревенской школе, спал в учительской.

Можно наткнуться и на ярких хозяев, рассказывает белорус: «Когда ищешь ночлег, можешь увидеть удивительные профили. Человек пишет: я нудист и хожу обнаженный, когда вы приедете ко мне, вам тоже нужно будет так ходить.

«В Канберре я останавливался у белоруски, которая уехала из БССР еще 40 лет назад и раньше чувствовала себя русской»

В каждой новой стране Александр стремится встретить белорусов. Начиналось непреднамеренно — в США мужчина приехал к друзьям-белорусам, потом к их знакомым, повсюду готовил драники и рассказывал о путешествии. В Новой Зеландии, Австралии его также принимали белорусы — потомки мигрантов, выехавших из страны после Второй мировой. Александр видел белорусов на Бали, в Малайзии, Гватемале, Перу, Бразилии, Чили, Аргентине, знает несколько белорусских семей в Мексике.

Какое настроение у белорусов мира? Чаще всего, говорит Александр, это люди, которые проснулись после событий 2020-го. До того они жили мигрантской жизнью и не особо интересовались событиями в Беларуси, иногда ездили домой к родителям. А когда начались протесты, люди стали приходить к белорусчине.

«В Канберре я останавливался у белоруски, которая уехала из БССР еще 40 лет назад и раньше чувствовала себя русской. Она вышла замуж за известного советского ученого, эксперта по австралийским аборигенам, и в начале 90-х они уехали в Австралию. Она говорила, что после 2020 года в ней проснулось стремление к белорусчине, она впервые заговорила со мной по-белорусски, и я был в восторге.

Обычно люди верят, что в Беларуси что-то рано или поздно изменится, но большого оптимизма нет. Все понимают, что это надолго, нужно запастись терпением и делать свое, продолжать делать свою жизнь. Время на нашей стороне, но я не видел энтузиазма в духе «следующее Рождество в Минске», — делится путешественник.

Александр предлагает свой топ-5 стран для путешествий: Аргентина, Гватемала, Бразилия, Австралия, Таиланд.

Есть нюансы — с белорусским паспортом трудно попасть в Австралию, а в Гватемале не очень безопасно, нужно быть бдительным. Однако там прекрасная природа — вулканы, горы, национальные парки. Гватемальцы сохранили индейские культуры, там можно увидеть индейцев в национальных одеждах и услышать их языки.

Также Саше близка Аргентина — самая безопасная и продвинутая страна в регионе с разнообразной природой и хорошей кухней. И не только она: «Бразилия — отдельный континент, где можно путешествовать годами, бразильская Амазония — вообще другая планета. Австралия очень разнообразна: центр страны не заселен, там есть крохотные деревни на 20-30 человек и никакой цивилизации на ближайшие 200 километров. В Австралии фантастическая природа, там очень интересные люди».

Такой образ жизни, уверяет мужчина, может быть более бюджетным, чем кажется, тем более что в путешествиях можно зарабатывать. Александр вспоминает знакомого белоруса, который путешествует по миру и работает программистом: днем у него обычная работа, а вечером он путешествует. Кто-то ищет подработку на месте.

Саша планирует закончить путешествие в Польше — там же, где начинал. Дальнейших планов не строит, так как получает удовольствие от самого пути, но помнит: пока еще не удалось посетить Африку.

«Свободное путешествие — это не так сложно, как могло бы казаться. Это не для всех, нужно иметь определенный опыт и склад характера. Но если уметь, можно увидеть мир за относительно небольшие деньги. У меня с детства была мечта проехать вокруг света и я очень счастлив, что уже сумел ее частично реализовать. Просто нужно встать с дивана и шаг за шагом идти, вопреки всему.

А еще нужно знать, зачем ты это делаешь. Если у тебя есть сомнения, нет смысла ввязываться в это все, потому что в этом случае тебя в какой-то момент начнут грызть внутренние черви и путешествие перестанет приносить прежнее удовлетворение» — подытоживает Александр.