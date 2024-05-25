В музее выставили уникальный универсал Cadillac Элвиса Пресли 1 25.05.2024, 13:52

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Роскошное авто существует в одном-единственном экземпляре.

В автомузее Volo в американском штате Иллинойс демонстрируют необычный универсал Cadillac DeVille 1974 года. Авто существует в одном-единственном экземпляре и создано для Элвиса Пресли. О нем рассказали на сайте Autoevolution.

Не секрет, что Элвис Пресли был фанатом Cadillac и всего при жизни владел более 100 автомобилями этой марки. Ему была нужна просторная машина для перевозки музыкальных инструментов во время концертных туров, однако Cadillac не делал таких машин.

В 1974 году Элвис Пресли приобрел сразу пять Cadillac в Канзас Сити и один из них решил превратить в универсал. Тюнинг Cadillac DeVille выполнила фирма American Sunroof Company, причем работы над проектом длились 4 месяца. Элвис заплатил за переделку 10 000 долларов, еще в $17 000 обошелся сам Cadillac.

Крышу Cadillac DeVille удлинили, установили большие окна и двухсекционную дверь багажника с электроприводом: ее стекло прячется в крышу, а задний борт опускается вниз.

Кожаный салон Cadillac DeVille остался без изменений. Не дорабатывали и 7,7-литровый 205-сильный V8. С 3-ступенчатой автоматической КПП универсал способен развить 180 км/ч.

Элвис Пресли не слишком активно пользовался этим Cadillac DeVille — проехал на нем 8000 км. Вскоре после смерти короля рок-н-ролла его пылкий фанат купил универсал за 50 000 долларов и поставил его в отапливаемый гараж, где авто простояло 14 лет.

В 1991 году машину перепродали уже за 100 000 долларов, а владелец музея Volo заплатил за нее уже $200 000. Cadillac Элвиса в отличном состоянии, сохранились и оригинальные документы на авто с автографом звезды.