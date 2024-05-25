Путин боится нового армейского путча? Петр Олещук

25.05.2024, 13:58

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Грядет годловщина пригожинского марша на Москву.

Там у россиян задержан очередной генерал в Минобороны. Конечно, за коррупцию.

На самом деле всем очевидно, что все это не может иметь отношения к коррупции, ведь тогда непонятно, отчего коррупцию заметили именно сейчас? В общем, российская имперская система от коррупции неотделима, ибо когда во всей политике есть только один властитель и куча холопов, которые могут занимать самые высокие посты, но все равно – лишь милостью властителя (и в любой момент все потерять) – то какое еще развлечение им остается, кроме как строительство диких, кичевых дворцов, и получение на это «ренты» от собственной должности?

Нет, здесь, конечно, дело не в коррупции, а в том, что нужно уменьшить политическую роль армии, которая в условиях войны очевидно усиливается. Грядет годовщина пригожинского мятежа. И если на официальном уровне о нем, конечно, никто вспоминать не будет, то это не значит, что кто-то о нем забыл.

Идея о мятеже в армии РФ может казаться вершиной шизофрении? Как можно думать о мятеже со стороны «системных», откормленных и лояльных российских генералов? Оно-то, конечно, все так, но русский вождь не может не мыслить категориями мятежей, заговоров и измены. Это «цена» за построение рабовладельческой системы с отсутствием каких-либо нормальных политических институтов и роли гражданского общества.

Если ты привык решать все проблемы силовым способом, ты будешь всегда с недоверием относиться к любым носителям силы. Причем об этом свидетельствовала русская история в периоды неслыханной даже по местным меркам тирании. Как во времена «опричнины» или «37-го года» ХХ века. Кто тогда был среди основных жертв? Преимущественно – военная элита.

Сейчас очередной период «тиранического ренессанса». Соответственно нужно бороться с «заговорами» внутри армии. Ну и напомнить генералам, кто главный в системе, а кто просто привилегированный персонал. Думаю, там это все будет только нарастать. Кстати, смешно, как традиционные репрессивные практики вписываются в новейший и популярный антикоррупционный дискурс.

Петр Олещук, «Фейсбук»