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На Беларусь смещается Черноморский дождливый циклон «Н»

  • 17.06.2024, 9:44
  • 1,388
На Беларусь смещается Черноморский дождливый циклон «Н»

Какую погоду ожидать в ближайшие дни.

На Беларусь смещается Черноморский дождливый циклон «Н». Как пишет телеграм-канал Nadvorie, он не принесет каких-либо страшных последствий, хотя грозы будут.

«Хоть мы и втянуты в его циркуляцию, но пока в Беларуси ничего интересного не будет… Поинтереснее погодка будет, когда циклон переместится на север и его центр окажется в р-не Брянска, РФ. Это произойдет к полудню понедельника, 17 июня: грозы и ливни на восточной половине страны, местами даже весьма интенсивные», — говорится в сообщении.

Мало того, уже во вторник-среду (18–19 июня) на территорию Беларуси начнёт поступать очень тёплый воздух с юга Европы. Это обеспечит дневные температуры 19 июня до +29..+32°.

Но продлится жара не долго, «потому что с северо-запада в наш регион начнёт пробиваться прохладный воздух из Атлантики». «19 июня, во второй половине дня, территорию РБ будет пересекать вполне себе активный, с комплексом неблагоприятных явлений погоды холодный атмосферный фронт. ECMWF прогнозирует [карта] его с волнами, что как бы ещё хуже. Так что, ждём…», — поделился прогнозом эксперт телеграм-канала Nadvorie.

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