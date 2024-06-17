И тут пришел поручик Ржевский Тарас Загородний

17.06.2024, 9:57

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Тарас Загородный

Истерические заявления Путина — это попытка вернуться в привычную для него игру

По замыслу определенных кругов на Западе, не оставляющих надежд нагнуть Украину уступить свою территорию (тот самый «корейский сценарий»), и новоиспеченного «миротворца» Китая, выступление Путина накануне «Саммита мира» должно было окончательно размазать это событие. То есть, «Путин тоже за мир». Подозреваю, что их тональность должна была быть на порядок мягче.

Но эти гениальные комбинаторы снова забыли с кем имеют дело. Путин вдруг решил, что все его боятся, и можно выдвигать требования, которые являются реальностью только в его больном сознании, чем окончательно похоронил своих лоббистов на Западе и, мягко говоря, в неудобное положение поставил Китай, раскрыв его карты.

Такие требования особенно смешно выглядят на фоне того, что Украина ударами по станциям предупреждения ракетного удара разоблачила его «ядерный блеф». Дожала удары по их территории, после которых опять ничего не произошло. Россия получила ощутимый удар из-за новых финансовых санкций и теперь вынуждена быть частью финансовой системы Китая, что однозначно приведет к тому, что Китай будет выкручивать им руки еще сильнее.

Развитые страны наконец-то продвинулись в вопросе частичной конфискации российских денег. То есть, за последние две недели Россию просто загнали в ловушку из которой нет выхода. И это еще не осень, когда вылезут все проблемы в российской энергетике, которую активно уничтожают.

При этом Украина системно укрепляется. Это и самолеты, это и удары по российской территории, уничтожение ПВО России в Крыму и тому подобное.

Истерические заявления Путина, это попытка вернуться в привычную для него игру с Западом, где некоторые политики до сих пор рассматривают Россию в качестве возможного союзника в войне с Китаем. Но после последних санкций, это все становится менее вероятным. Россия окончательно становится частью китайской системы, поэтому теряет свою ценность для Запада и политиков, которые отстаивали такую идею.

Ценность России была в том, что на Востоке они говорили, что являются Западом, а на Западе - что имеют влияние на Востоке. Теперь они один на один с Китаем, что их реально очень пугает. Потому что все же Россия - это страна западной культуры и против настоящего Востока они шансов не имеют. Но из-за своей неадекватности Путин даже эту задачу провалил. С чем я его и поздравляю.

Поэтому, стратегия Украины по отношению к России должна быть такой, как и раньше: сидеть в обороне и расширять удары по их территории. В первую очередь - энергетика. Довести Россию до того состояния, как Германия в Первую мировую, когда та была вынуждена бежать с оккупированных территорий, потому что сил их удерживать не было.

Ну, и конечно, не слушать разговоры о том, что с Путиным можно договориться на «передышку». Не будет никаких «передышек» пока у него целая энергетика и не началась там гражданская война. Тогда все возможно, но на условиях Украины.

Тарас Загородний, «Фейсбук»