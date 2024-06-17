«Прогиб перед Кремлем для Лукашенко важнее?»
- 17.06.2024, 9:55
Почему в Беларуси не хватает денег на ливневки.
Беларусь оказала помощь пострадавшим от наводнения Оренгбургской и Курганским областям РФ. В это же время по всей Беларуси люди страдают от затоплений, пишет читатель сайта Charter97.org:
— Многие районы страдают годами. Лукашисты не оказывают помощи пострадавшим и не устраняют причины наводнений, например, отсутствие или неисправность ливневок. Ссылаются на отсутствие денег.
Белорусы для агрохунты люди второго сорта? Или прогиб перед Путиным для Лукашенко важней здоровья и благополучия собственных граждан?