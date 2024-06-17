Партизаны атаковали важную железную дорогу под Смоленском 17.06.2024, 9:51

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От работы этой ветви зависят крупные компании и переброска военной техники.

Партизаны движения АТЕШ совершили диверсию в России на железной дороги возле Смоленска. Видео с места события было опубликовано в Telegram.

По информации движения, агент сожег релейный шкаф на железной дороге по координатам 54.42472, 32.13178.

Партизаны отмечают, что этот участок железной дороги является важным транспортным коридором, соединяющим центр России с северо-западными регионами. Сообщается, что от работы этой ветви зависят компании «Транснефть», «Газпром», «Ростех», а также производство и переброска военной техники из центральных регионов России.