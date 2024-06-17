закрыть
17 июня 2024, понедельник, 10:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны атаковали важную железную дорогу под Смоленском

  • 17.06.2024, 9:51
  • 1,334
Партизаны атаковали важную железную дорогу под Смоленском

От работы этой ветви зависят крупные компании и переброска военной техники.

Партизаны движения АТЕШ совершили диверсию в России на железной дороги возле Смоленска. Видео с места события было опубликовано в Telegram.

По информации движения, агент сожег релейный шкаф на железной дороге по координатам 54.42472, 32.13178.

Партизаны отмечают, что этот участок железной дороги является важным транспортным коридором, соединяющим центр России с северо-западными регионами. Сообщается, что от работы этой ветви зависят компании «Транснефть», «Газпром», «Ростех», а также производство и переброска военной техники из центральных регионов России.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко