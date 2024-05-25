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ВСУ начали применять уникальные американские авиабомбы GBU-39

  • 25.05.2024, 14:14
  • 3,840
ВСУ начали применять уникальные американские авиабомбы GBU-39

Они легко обходят российские помехи.

Российские войска научились глушить американское высокоточное оружие по типу Excalibur, GLSDB и другое вооружение. Поэтому украинские военные начали применять бомбы GBU-39, которые являются составляющей GLSDB. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно документам, которые получили журналисты, авиабомба малого диаметра GBU-39 оказалась устойчивой к глушению. Согласно оценкам, почти 90% авиабомб достигли своих целей. Меньшие размеры затрудняют обнаружение и перехват российскими системами. Впервые Украина получила GBU-39 в ноябре 2023 года, но о поставках публично не объявлялось.

Пока неизвестно, какой самолет стал носителем бомб GBU-39, и какую именно версию боеприпаса получила Украина. На Западе носителями выступают истребители F-15, F-16 и F-35, штурмовик A-10 и бомбардировщики. Основные характеристики GBU-39:

диаметр — 19 см;

вес — 130 кг;

вес боевой части 93 или 62 кг;

вес взрывчатого вещества — 16 кг AFX 757.

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