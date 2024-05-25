Эксперт: Кремль может начать мобилизацию белорусских военных 25.05.2024, 14:44

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Перед Путиным стоит дилемма.

В распоряжение Frankfurter Allgemeine Zeitung попали аналитические оценки экспертов «западных спецслужб», которые предрекают Украине в 2024 году дальнейшую потерю территорий, — пишет политический аналитик Александр Фридман. — Подчеркивается, что ВСУ тактически отступают, сохраняя жизни военных. Россия таким образом будет продвигаться все глубже и глубже, но прорыв фронта и серьезные стратегические успехи не ожидаются.

Данные оценки совпадают с информацией из «российских источников», которые на днях опубликовали Financial Times и Reuters.

Из них следует, что перед Путиным стоит дилемма: с теми силами, которые у него есть на данный момент, он может медленно продвигаться в Украине, но не достигнет своих конечных целей. Для этого необходима мобилизация, которую FT ожидает до конца 2024 года и которая может обернуться дополнительными турбуленциями, которых российские власти, по информации Reuters, хотели бы скорее избежать.

Удачный момент для мобилизации российские власти уже упустили: это долгие месяцы, когда в Украину не поступала американская военная помощь. Но тогда у Путина на повестке дня были «выборы» и будоражить население мобилизацией было не с руки.

Если Кремль и пойдет в итоге на мобилизацию, то действовать будет наверняка очень осторожно. И в этом случае одним из ресурсов, который подпадет под «мобилизацию», вполне могут стать вооруженные силы Беларуси.