Мошенники начали звонить белорусским пенсионерам по новой схеме 25.05.2024, 14:53

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Как не попасться на уловку?

Министерства труда и социальной защиты предупредило о новой мошеннической схеме, связанной с обновлением приложения «ФСЗН» и «невыплатой пенсий». Чего не стоит делать, ведомство рассказало в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, мошенники начали звонить гражданам под видом работников ФСЗН с предложением «услуг по обновлению мобильного приложения» Министерства.

Злоумышленники угрожали невыплатой пенсий тем, кто не «обновит» приложение. Для этого они рекомендовали скачать другое приложение на телефон.

«Выплата пенсий не зависит от наличия на вашем мобильном телефоне приложения «ФСЗН». Не устанавливайте незнакомые приложения на мобильный телефон, тем более по звонку незнакомцев, кем бы они ни представлялись!», — предупредили в Минтруда.

Также специалисты ведомства напомнили, что мобильное приложение «ФСЗН» обновляется по кнопке, размещенной в разделе «Настройки/О приложении».