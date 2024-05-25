В Хотимске две девушки застряли на колесе обозрения 4 25.05.2024, 15:50

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Загорелся электродвигатель атракциона.

В парке аттракционов в Хотимске 25 мая загорелся двигатель колеса обозрения. В это время на карусели находились две девушки, им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Сегодня в 11.33 работник парка аттракционов сообщил спасателям о загорании электродвигателя колеса обозрения в парке культуры и отдыха. В этот момент в люльке аттракциона на высоте около 18 метров находились две девушки», — рассказали в МЧС.

На место прибыли спасатели. Они использовали автомобильный коленчатый подъемник, чтобы снять посетительниц парка с высоты. Помощь врачей девушкам нее понадобилась.