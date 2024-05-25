C карты РФ исчез целый город Антон Геращенко

25.05.2024, 16:50

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Всего на территории России насчитывалось 36 городов с населением более 500 тысяч.

ВСУ утилизировали 500 тысяч оккупантов. Что значит эта цифра.

Эта цифра равна населению одного из крупных городов РФ, таких как Набережные Челны, Пенза, Тула, Липецк, Чебоксары, Киров.

По состоянию 2024 год по данным Росстата всего на территории России насчитывалось 36 городов с населением более 500 тысяч. Если представить, что погибшие полмиллиона российских солдат жили в одном из таких населенных пунктов, то можно утверждать, что он больше не существует. Благодаря Путину, молчаливому согласию миллионов, с карты РФ исчез целый город.

По данным независимых СМИ, по абсолютному числу погибших лидируют Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан и Челябинская область. Но если пересчитать данные с учетом плотности мужского населения в каждом регионе, то список получится другим.

С учетом этих данных первые пять строчек заняли Тыва (48,6 смертей), Бурятия (36,7), Ненецкий автономный округ (30), республика Алтай (26,5) и Забайкальский край (26,2).

Замыкают этот список Санкт-Петербург (2,5) и Москва (1). То есть для уроженцев этих городов вероятность погибнуть на войне в 30-40 раз меньше, чем для жителей Тывы и Бурятии.

По данным последней переписи населения, среди семей с детьми 55% – с одним ребенком, 33% – с двумя, оставшиеся 12% – с тремя и более. Следуя из этих цифр, погибшие полмиллиона российских мужчин могли дать жизнь 800 тысяч детям. Но вместо этого россиянки предпочитают «гробовые» и «белые Лады».

Как известно, россияне – одна из самых пьющих наций в мире. Среднее количество потребляемого спирта на одного человека в год составляет 19 литров.

Потеряв полмиллиона потенциальных собутыльников, количество спирта для россиян увеличилось до 9 500 000 литров.

Антон Геращенко, «Фейсбук»