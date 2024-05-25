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Россияне нанесли варварский удар по гипермаркету в Харькове

12
  • 25.05.2024, 17:38
  • 5,996
Россияне нанесли варварский удар по гипермаркету в Харькове

Есть погибшие.

Российские оккупанты ударили по гипермаркету в Харькове.

По данным градоначальника Игоря Терехова, снаряд попал в строительный магазин. Судя по видео, это гипермаркет «Эпицентр» на юге города.

Терехов также сообщил, что в торговом центре было много людей, и в результате удара есть большое количество пропавших без вести. Погибли два человека, 11 пострадали. «Суспильне» пишет, что на связь не выходят 15 сотрудников гипермаркета.

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