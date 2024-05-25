Против Змитра Дашкевича завели еще одно уголовное дело 3 25.05.2024, 19:29

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Политзаключенному грозит еще два года тюрьмы.

На политзаключенного Змитра Дашкевича завели еще одно уголовное дело. Об этом сообщила в «Фейсбуке» жена Змитра Наста Дашкевич. По ее словам, на этот раз речь идет о ч.2 ст.411 Уголовного кодекса «Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Змитра Дашкевича в 2022 году приговорили к 1,5 года колонии по статье 342 УК. Он должен был выйти на свободу в июле 2023 года, но против него возбудили новое уголовное дело по статье о неповиновении требованиям администрации колонии ( ст. 411 ч. 1 УК). В октябре 2023 года Змитер был приговорен еще к году колонии. От отбывает наказание в колонии №14 в Новосадах.

В начале мая, за два месяца до освобождения, стало известно, что против него возбудили новое уголовное дело — по статье 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).