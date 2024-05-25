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Вляпалась Россия

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  • Александр Невзоров
  • 25.05.2024, 19:34
  • 5,196
Вляпалась Россия

Путин не остановится и на этой цифре.

24 февраля 2022 года включился счетчик мертвых.

Он трещал и крутился, отщелкивая труп за трупом. Сегодня ночью на нем появилась цифра 500.000.

Несмотря на «круглость» этой цифры, 500.000-ный русский покойник вряд ли удостоился такого же чествования, как юбилейный покупатель «Harrods» или

«Galeries Lafayette». Ему не вручили шарики и не подарили соковыжималку.

На данный момент он уже окоченел, уставив уцелевший глаз в то небо, где русские ищут ответ на вопрос о своей вечной проклятости.

Из полумиллиона покойников, до нарядных могил с флагами и веночками добралась лишь треть. Две трети — догнивают в лесополосах, канавах, развалинах и сгоревших танках.

Кого-то аккуратно обглодали лисы, а кого-то дохайдакали опарыши и муравьишки, а иных растащили псы.

Ночной юбиляр, впрочем, своё мертвецкое дело сделал на 5+.

Он доказал, что Путин не остановится и на этой цифре тоже. Ему абсолютно пофигу число рабов, которых он готов принести в жертву своим галлюцинациям.

А «народ безмолвствует», что всегда очень комфортно.

О да, жутко вляпалась Россия, отдавшись маньяку. Вляпалась прочно, сочно, а главное — безвыходно.

Верить в жуткие цифры или нет — дело вкуса и ориентации. Узнав о юбилее — завизжат патриоты, замурлыкают русофобы. Холодные политические трезвенники сохранят спокойствие: ибо нет никаких причин сомневаться в показаниях счетчика мертвых.

Александр Невзоров, Telegram

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