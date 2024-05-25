Вляпалась Россия4
- Александр Невзоров
- 25.05.2024, 19:34
- 5,196
Путин не остановится и на этой цифре.
24 февраля 2022 года включился счетчик мертвых.
Он трещал и крутился, отщелкивая труп за трупом. Сегодня ночью на нем появилась цифра 500.000.
Несмотря на «круглость» этой цифры, 500.000-ный русский покойник вряд ли удостоился такого же чествования, как юбилейный покупатель «Harrods» или
«Galeries Lafayette». Ему не вручили шарики и не подарили соковыжималку.
На данный момент он уже окоченел, уставив уцелевший глаз в то небо, где русские ищут ответ на вопрос о своей вечной проклятости.
Из полумиллиона покойников, до нарядных могил с флагами и веночками добралась лишь треть. Две трети — догнивают в лесополосах, канавах, развалинах и сгоревших танках.
Кого-то аккуратно обглодали лисы, а кого-то дохайдакали опарыши и муравьишки, а иных растащили псы.
Ночной юбиляр, впрочем, своё мертвецкое дело сделал на 5+.
Он доказал, что Путин не остановится и на этой цифре тоже. Ему абсолютно пофигу число рабов, которых он готов принести в жертву своим галлюцинациям.
А «народ безмолвствует», что всегда очень комфортно.
О да, жутко вляпалась Россия, отдавшись маньяку. Вляпалась прочно, сочно, а главное — безвыходно.
Верить в жуткие цифры или нет — дело вкуса и ориентации. Узнав о юбилее — завизжат патриоты, замурлыкают русофобы. Холодные политические трезвенники сохранят спокойствие: ибо нет никаких причин сомневаться в показаниях счетчика мертвых.
Александр Невзоров, Telegram