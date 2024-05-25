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Житель Петербурга открыл стрельбу по полицейским

  • 25.05.2024, 20:21
Житель Петербурга открыл стрельбу по полицейским
иллюстративное фото

Россиянин вел стрельбу с балкона высотного дома.

Житель Петербурга открыл стрельбу по полицейским, которые приехали на вызов, и забаррикадировался в квартире, сообщает «Радио Свобода».

Ранее в полицию поступила информация о конфликте со стрельбой – предположительно, из травматического оружия. По данным «Фонтанки», 59-летний мужчина выстрелил в продавца местного магазина, который две недели назад сделал ему замечание по поводу курения в общественном месте.

«Фонтанка» опубликовала видео, на котором, как утверждается, подозреваемый ведет стрельбу с балкона высотного дома.

Дом оцепили полиция и спасательные службы, жильцы были эвакуированы. Во время штурма квартиры мужчина оказал сопротивление, после чего бойцы СОБР открыли огонь. По информации СМИ, медикам не удалось спасти жизнь мужчины.

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