Житель Петербурга открыл стрельбу по полицейским 25.05.2024, 20:21

иллюстративное фото

Россиянин вел стрельбу с балкона высотного дома.

Житель Петербурга открыл стрельбу по полицейским, которые приехали на вызов, и забаррикадировался в квартире, сообщает «Радио Свобода».

Ранее в полицию поступила информация о конфликте со стрельбой – предположительно, из травматического оружия. По данным «Фонтанки», 59-летний мужчина выстрелил в продавца местного магазина, который две недели назад сделал ему замечание по поводу курения в общественном месте.

«Фонтанка» опубликовала видео, на котором, как утверждается, подозреваемый ведет стрельбу с балкона высотного дома.

Дом оцепили полиция и спасательные службы, жильцы были эвакуированы. Во время штурма квартиры мужчина оказал сопротивление, после чего бойцы СОБР открыли огонь. По информации СМИ, медикам не удалось спасти жизнь мужчины.