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Любовь обернется ненавистью

  • Владимир Пастухов
  • 26.05.2024, 5:55
Любовь обернется ненавистью
Владимир Пастухов

Причем с обеих сторон.

Старый Трамп напоминает мне молодого Зеленского: выберите меня, и Путин на все согласится! Стоит только поговорить, посмотреть в глаза, послать доверенных людей. На худой конец, сходить к Абрамовичу. Опять к Абрамовичу. И все свершится. Война прекратится на следующий день. И в этот же день Путин отпустит Гершковича. Никому не отдаст, а Трампу отдаст. Почему? Потому что у них особые отношения, не такие, как у других.  

Конечно, может быть, после избрания Трампа в отношениях Америки и России все будет кока-кола, как говорил один из киногероев Серебрякова. Но может быть, и хреновуха. Путин, как Бендер, привык за каждый скормленный витамин получать массу мелких услуг. У меня нет уверенности в том, что Трамп находится в позиции, в которой комфортно предоставить именно те услуги, которые захочет поиметь Путин. А раз так, то любовь обернется ненавистью обманутых ожиданий, причем с обеих сторон. И то, и другое я видел не раз (спасибо Макаревичу, дальше по тексту песни)…

Владимир Пастухов, Telegram

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