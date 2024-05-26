Любовь обернется ненавистью Владимир Пастухов

26.05.2024, 5:55

Владимир Пастухов

Причем с обеих сторон.

Старый Трамп напоминает мне молодого Зеленского: выберите меня, и Путин на все согласится! Стоит только поговорить, посмотреть в глаза, послать доверенных людей. На худой конец, сходить к Абрамовичу. Опять к Абрамовичу. И все свершится. Война прекратится на следующий день. И в этот же день Путин отпустит Гершковича. Никому не отдаст, а Трампу отдаст. Почему? Потому что у них особые отношения, не такие, как у других.

Конечно, может быть, после избрания Трампа в отношениях Америки и России все будет кока-кола, как говорил один из киногероев Серебрякова. Но может быть, и хреновуха. Путин, как Бендер, привык за каждый скормленный витамин получать массу мелких услуг. У меня нет уверенности в том, что Трамп находится в позиции, в которой комфортно предоставить именно те услуги, которые захочет поиметь Путин. А раз так, то любовь обернется ненавистью обманутых ожиданий, причем с обеих сторон. И то, и другое я видел не раз (спасибо Макаревичу, дальше по тексту песни)…

Владимир Пастухов, Telegram