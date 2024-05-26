Российский оккупант-музыкант свалился с инсультом на фронте 26.05.2024, 8:26

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Врачи запретили возвращаться на передовую и отправили домой.

Бывший член российского коллектива «Аквариум» Андрей Решетин, который добровольно вступил в первую фронтовую творческую бригаду армии России, пережил инсульт на войне.

Как пишет «Обозреватель», из-за болезни артисту-оккупанту запретили возвращаться на передовую и отправили домой.

Сам российский оккупант такому решению не рад, ведь убивая украинцев, он чувствовал себя «счастливо». Об этом он рассказал российским пропагандистам.

«Это в госпитале сказали, что инсульт. Я не понимаю, почему он мог произойти, никаких переживаний я на фронте не испытывал, наоборот — я там был счастлив, как никогда, потому что был бок о бок со своими братьями, для которых играл музыку», – сказал Решетин.

Музыкант также добавил, что после инсульта хотел вернуться на войну, но врачи ему этого не разрешили. На данный момент, он лечится дома, откуда размышляет, что «в тылу люди кажутся ему слабыми и ненастоящими, а проблемы – вымышленными».