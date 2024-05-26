Два гола Евгения Шикавки в матче с «Лехом» помогли «Короне» остаться в польской Экстракласе 26.05.2024, 8:59

Евгений Шикавка

Белорус — главный творец волевой победы.

Белорусский нападающий «Короны» Евгений Шикавка оформил голевой дубль в выездном матче 34-го тура чемпионата Польши с «Лехом», пишет betnews.by.

Команда из Кельце одержала волевую победу со счетом 2:1. На гол Микаэля Ишака в концовке первого тайма «Корона» ответила точными ударами Шикавки на 57-й и 65-й минутах. При этом с 52-й минуты гости играли в большинстве. Белорус покинул поле на 86-й минуте.

Шикавка достиг отметки в 10 голов в нынешнем чемпионате Польши. Его команда сохранила прописку в Экстракласе, заняв итоговое 14-е место.

Белорусский форвард «Стали» Илья Шкурин также отличился в последнем матче чемпионата. Он реализовал пенальти в ворота «Лодзи», но его клуб в итоге потерпел поражение — 2:3. В активе Шкурина стало 16 голов. Ранее он был номинирован на попадание в символическую сборную сезона-2023/24.