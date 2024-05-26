В Литве проходит второй тур президентских выборов 26.05.2024, 9:33

Шимоните против Науседы.

26 мая в Литве проходит второй тур президентских выборов, в котором, как и пять лет назад, встретились претендующий на переизбрание лидер страны Гитанас Науседа (в первом туре за него проголосовали 43,95% избирателей) и кандидат от консерваторов, премьер-министр Ингрида Шимоните, сообщает delfi.lt.

Избирательные участки открыты с 7 до 20 часов по местному времени. Избиратели могут голосовать на любом участке, всего их в Литве 1895. Важно иметь при себе паспорт, идентификационную карту или водительское удостоверение. Срок действия документа никто не проверяет.

В первом туре за Гитанаса Науседу проголосовали 43,95% избирателей, а Ингрида Шимоните две недели назад набрала 20,05% голосов избирателей.

Запрет на агитацию действует с полуночи и продлится до завершения голосования на этих выборах в воскресенье вечером. Главизбирком советует избирателям, столкнувшимся с предложениями вознаграждения, подарками, бесплатной доставкой до места голосования и т. п., немедленно сообщить об этих случаях в комиссию или полицию.