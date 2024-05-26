«Такой крик, прямо аж до дрожи жалко» 26.05.2024, 9:47

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В Калинковичах лось пытался «поговорить» с людьми.

В последний месяц белорусские соцсети наполнили видеоролики с изрядно осмелевшими дикими животными, среди которых лоси, олени и медведи. На этот раз крайне смелого лося заметили в частном секторе в Калинковичах. Животное подошло близко к людям и как-будто пыталось с ними поговорить.

Пользователи соцсети удивились смелому поведению лесного обитателя. Некоторые комментаторы предположили, что животное может страдать от бешенства, а кто-то посчитал, что оно нуждается в помощи, и подошло к людям ее попросить.

«Сто пудов эта мать и ищет своего дитя, украли видимо на машине…», — предположил один из комментаторов, но другой не согласился:

«Сто пудов это больной, внимательно смотрите, лось очень худой, шерсть потрепанная, и слюни бегут».

«Скорей всего просит помощи у людей. За это время, что снимали лучше попробовали бы вынести ведро воды. Да, соглашусь, страшновато, но он не проявляет агрессии», — поделился взглядом на ситуацию еще один пользователь соцсети.

«Ищет кого-то, бедняжка. Такой крик, прямо аж до дрожи жалко», — написал кто-то в комментариях.

Чем закончилась история доподлинно неизвестно, однако животное, после разговоров предпочло пойти дальше.