Футболисты «Байера» обыграли «Кайзерслаутерн» и завоевали кубок Германии 26.05.2024, 9:59

Команда оформила «золотой дубль».

В Берлине состоялся финал Кубка Германии по футболу, в котором чемпион бундеслиги «Байер» нанес поражение «Кайзерслаутерну», пишет betnews.by.

Кайзерслаутерн (Д2) — Байер — 0:1 (Джака, 16).

Леверкузенцы доигрывали вдесятером из-за удаления Одилона Коссуну на 44-й минуте.

«Байер» стал двукратным обладателем Кубка Германии. В первый раз «аспириновые» завоевали этот трофей в 1993 году. Таким образом, команда Хаби Алонсо оформила золотой дубль. Ранее она выиграла чемпионат Германии, причем не потерпев ни одного поражения.

При этом «Байер» мог сделать даже требл, но 22 мая был разгромлен «Аталантой» в финале Лиги Европы (0:3).

«Кайзерслаутерн» проиграл свой 6-й финал Кубка Германии из 8.