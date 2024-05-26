Рост «коммуналки» и изменения в выплате пенсий: что ждет белорусов в июне 26.05.2024, 10:10

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Подорожают не только услуги ЖКХ.

В июне белорусов ждет несколько важных изменений: должны подорожать «коммуналка», сигареты и топливо, стоит подготовиться к выплате пенсий через банки, а ИП наконец узнают, кому нельзя будет продолжить работу.

Сайт onliner.by рассказал об этих и других новшествах.

Ждем подорожания «коммуналки»

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли с 1 января, второй этап планового подорожания обычно приходится на лето, когда поднимают тариф на теплоснабжение (отопление и подогрев воды). В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства обещали, что тарифы в этом году вырастут не более чем на 0,5 базовой величины (1 базовая величина сейчас 40 рублей).

«Что касается тарифов на жилищно-коммунальные услуги, у нас четко регламентировано указом президента — не более 0,5 базовой в течение года. Повышение произошло в январе на 0,26 базовой, ближе к июню правительство примет решение о дальнейшем повышении именно в рамках тех нормативных документов, которые у нас прописаны», — обещал министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.

Пенсии и пособия через банки

С 1 июля многие выплаты можно будет получить только через банки — пенсии, пособия семьям, воспитывающим детей, и пособия по уходу за инвалидом I группы или пенсионером старше 80 лет. Это касается тех, кто живет в Минске, областных городах и районных центрах.

Изменения не коснутся:

получателей пенсий (независимо от места проживания): старше 70 лет и инвалидов I и II группы;

получателей детских пособий (независимо от места проживания): инвалидов I и II группы и семей, которые воспитывают ребенка–инвалида в возрасте до 18 лет;

получателей пенсий, детских пособий, пособия по уходу, проживающих в сельской местности.

Им, как и раньше, можно выбирать, как получать деньги: через почту (в кассе почты или с доставкой на дом) или банк (в кассе банка или на карточку).

Чтобы не остаться без пенсии и пособия в июле, нужно до 10 июня открыть базовый счет в банке и заполнить заявление о перечислении соцвыплат в банк.

Базовый счет можно открыть в любом из восьми банков, которые этим занимаются. Это «Беларусбанк», «Белинвестбанк», «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт», «Банк БелВЭБ», «Белгазпромбанк», «Сбер Банк» и «Приорбанк». Конкретное учреждение выбирает для себя сам получитель.

Выплатой пенсий и пособий через почту (в кассе или с доставкой на дом) по всей стране будет заниматься «Белпочта».

Станет известно, кому придется закрыть ИП

В июне должны утвердить списки видов деятельности, которыми можно заниматься индивидуальным предпринимателям, самозанятым и ремесленникам. Регистрировать ИП по видам деятельности, которых не окажется в списке, прекратят с 1 октября.

Для ИП предлагают сохранить многие чувствительные виды деятельности, в том числе розничную торговлю (в то же время оптовая может попасть под запрет), оказание туристических услуг, нерегулярные перевозки пассажиров.

Самозанятым хотят оставить такие популярные виды деятельности, как репетиторство, парикмахерские услуги, фото- и видеосъемку и другие.

Последний шанс заплатить подоходный налог

В этом году дедлайн по уплате подоходного налога приходится на 1 июня, субботу. Так что у плательщиков появился «запасной день» — понедельник, 3 июня. Оплатить подоходный налог можно через отделения банка или почты, ЕРИП, а также в «Личном кабинете» на сайте МНС.

Что если не заплатить? Если сумма налога превышает одну базовую (40 рублей), то грозит штраф 15% от неуплаченной суммы, но не менее 20 рублей.

Вырастут цены на топливо

«Белнефтехим» сообщил, что цены на топливо вырастут на 8 копеек. Подорожание началось 21 мая и будет происходить поэтапно, каждую неделю на 1 копейку.

Последний раз цены на моторное топливо в Беларуси изменялись более года назад. В «Белнефтехиме» подчеркнули, что за это время цена российской нефти для белорусских НПЗ выросла в 1,7 раза.

Подорожают сигареты

Как обычно, цены на сигареты пересматривают каждый месяц, с июня будет очередное повышение. Так, Pall Mall Superslims Azure подорожает на 15 копеек, до 5,55 рубля.

На 10 копеек дорожают несколько марок:

Rothmans Click (Amber, Coral, Purple) — до 5,40 рубля;

Camel Bluе, Camel Yellow — до 5,90 рубля, Camel Compact, Camel Blue — до 5,60 рубля;

Richmond Compact Special Blue — до 5,50 рубля.

Цены на сигареты Vogue (Lа Cigarette Lilas, Lа Cigarette Menthe) вырастут на 1,70 рубля — до 7,20 рубля.