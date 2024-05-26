Гоп-компания из Минска Сергей Романов, planeta.press

26.05.2024, 10:27

2,602

Это примитивно, пресно и попросту веет пошлятиной.

А буи тут причем, спросите вы? Россия оказалась на мелководье идей для очередных угроз соседям. Теперь сами же начали снимать замок с морской границы. А что, если прощупать. Ядерным дрыном тоже угрожаем. Арсенал таких вещиц все еще внушает ужас, но только не в собственно российском исполнении. Там уже давно воплотилась в жизнь сказка о мальчиках и волке. Кричал-кричал «весь мир в труху», – и ничего. Это на публику нацлидер любит говорить, что «мы в рай попадем, а они сдохнут». С таким портфолио – это только в преисподнюю, да Путин и сам туда не слишком-то торопится. Земная жизнь вполне устраивает. Сиди себе на троне, обживайся в дворце в Геленджике, пуская слюни на Украину, пока по ордеру в Гаагу не забрали.

Можно еще своих бояр, как говорит Александр Лукашенко, перетрахивать. Кстати, о нем. Белорусский диктатор теперь на полноценной подтанцовке в ядерных «приветах» коллективному Западу. Когда такие угрозы исходят только от России – эффект уже не тот. Нужен режим стерео. Но и помирать от ответных ударов диктатор не склонен. Настолько что Путину приходится летать в Минск, а не принимать белорусского миньона на поклон в домашних тапочках. Да еще и тащить на смотрины в Беларусь новоназначенного министра обороны Белоусова, чья фамилия столь созвучна с пунктом назначения.

Но и этого мало. В Беларусь выписали и самолет беглого украинского экс-президента Виктора Януковича. Того самого, который «живой и легитимный». Янукович, а не самолет. Хотя неизвестно, находилось ли на борту лайнера собственно тело опального украинского политика.

Вот с такой гоп-компанией можно и попугать Европу. Это примитивно, пресно и попросту веет пошлятиной. Для пущего эффекта можно привлекать хоть Лукашенко, хоть Стивена Сигала. Всеобъемлющее запугивание уже не работает.

Диктаторы сосредоточились на запугивании стран Балтии вместе с Финляндией, которая присоединилась к НАТО не так давно.

Вырисовывается простой, как пробка, тренд. Регулярно напоминать западным соседям о своих территориальных хотелках. Можно даже поиграть в игру «написал – удалил». Переиначить ветхое булгаковское «рукописи не горят» в «скриншоты».

Хотя начиналось все в духе «давайте в одностороннем порядке изменим границы». Что-то вроде «наши ученые изменят магнитное поле Земли» от незабвенного, но столь же уже неживого Жириновского.

Но намерения дальше появления на сайте Минобороны не пошли. «Кошелек, кошелек! Какой кошелек?». Вот и досталось несчастным буям на реке Нарва. «Менять границы» страшно, а буйки в хозяйстве пригодятся

И, тем не менее, балтийские страны вместе с Финляндией будут еще долго испытывать неприятные ощущения от соседства с Россией и примкнувшей к ней Беларусью. Они то вытерпят, а «союзничкам» и дальше гнить в совместном диктаторском коитусе, сколько боеголовок не перебрасывай в лукашенковские закрома.

И все претензии России, несмотря на все гибридные подлости, заканчиваются разве что береговой линией на эстонской границе. За буйки не заплывут. Но украсть обладатели ядерного дрына не дураки.

Сергей Романов, planeta.press