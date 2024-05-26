«Не могла даже представить, что такая сеть разорится» 7 26.05.2024, 11:03

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Продавцы рассказали, что происходит с «Островом чистоты».

Магазины сети «Остров чистоты и вкуса» то приостанавливают работу, то возобновляют. В соцсетях вирусятся видео с жалобами сотрудников на условия труда и задержки зарплат. О ситуации в магазинах сети BAR24 на условиях анонимности рассказали барановичские продавцы.

Ситуация с «Островом чистоты» последние несколько месяцев практически не уходит из новостной повестки. То сеть без объяснения причин массово приостанавливает работу и закрывает магазины по всей стране. То заявляет о возвращении на рынок и делится оптимистичными планами на будущее. А еще спустя некоторое время становится известно, что компания ликвидирует свои юридические лица.

«Начали замечать, что поставки товаров уменьшились»

Первые звоночки грядущих больших проблем с «Островам чистоты», по словам работников, начались, когда помимо магазинов бытовой химии у сети появились аптеки.

— Когда начали открывать аптеки, у сотрудников стали урезать зарплаты. Ссылались на то, что нужны деньги на открытие аптек. Но почему нас это должно было волновать? Аптеки собираетесь открывать вы, а деньги удерживаете с нас. По-моему, как-то нелогично, — вспоминает один из бывших сотрудников.

Дальше — больше.

— Сначала мы начали замечать, что поставки товаров уменьшились. Прям, значительно, когда на полках стали растягивать товар. Потом покупатели это заметили. И пошло-поехало, — рассказывает бывший сотрудник. — Когда в Барановичах начали закрывать нерентабельные магазины, я ушел, поскольку предполагал, что дальше ничего хорошего не будет. И о своем уходе ни капли не жалею. Но моя жена там «работает» до сих пор. В этом месяце ей впервые на моей памяти задержали зарплату. На целых десять дней. Не представляю, как люди, у кого есть дети, или те же мамы, которые воспитывают детей одни, там работают.

«Ситуация плачевная»

Сейчас, по словам работников, в магазинах «ситуация плачевная». Многие торговые объекты в Барановичах закрыты. Поставок товаров нет, из магазинов их также никто не вывозит. Кто-то приходит на работу и просто отсиживает там какие-то часы, кто-то и вовсе сидит по домам.

— На данный момент мы сидим дома. Сначала в нашем торговом объекте отключили свет из-за неуплаты. А недавно сообщили, что наш магазин закрывают. Зарплату за апрель нам выплатили, но с задержкой. Что будет дальше, никто реально не знает, — рассказывает сотрудница одного из магазинов.

Люди не знают, что им делать. Кто-то уже начал искать работу. Кто-то решил просто ждать, так как с увольнением, говорят продавцы, тоже могут возникнуть проблемы.

— Мы все материально обязанные. Пока не пройдет переучет, никого не уволят. Но товар не забирают, потому что, говорят, даже машины заправить нечем. Поэтому мы с коллегами решили ждать до последнего, — отметила сотрудница.

Больше всего в сложившейся ситуации людей возмущает, что им «никто ничего не говорит». И что все важные новости они узнают из интернета.

— Обидно, что ничего не объясняют. Еще в апреле к нам приезжал Виктор Иосифович (Ромук, владелец сети, — Авт.), сказал, что будет все хорошо. А уже через неделю оказалось, что нас закрывают, — отмечает сотрудница одного из барановичских магазинов сети. — Очень жаль, конечно, что так произошло. У нас был дружный коллектив, и работа мне нравилась. Не могла даже представить, что такая сеть разорится. Ударом для меня это не стало, потому что муж хорошо зарабатывает, и я могу не работать. Но сожаления есть.