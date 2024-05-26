Зеленский: Россия собирает еще одну группировку войск возле границы Украины 8 26.05.2024, 11:10

6,348

Владимир Зеленский

Президент Украины назвал место вероятного вторжения.

Россия собирает еще одну группировку войск у границы с Украиной. Оккупанты готовят наступление в 90 километрах северо-западнее Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время обращения к лидерам мира.

Глава украинского государства записал обращение в разрушенной типографии в Харькове, которую на днях атаковали россиян. Это было одно из самых крупных в Европе полиграфических предприятий.

«Буквально сейчас, этими днями, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления», - сказал президент Украины.

Зеленский заявил, что россияне собирают другую группировку войск у границы с Украиной, чтобы начать наступление.

«Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда к северо-западу (от Харькова, - ред.) - у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира», - подчеркнул он.