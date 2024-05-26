Сегодня ксендз Владислав Завальнюк отмечает 50-летие священства 26.05.2024, 12:50

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Капеллан Папы Римского живет в Минске без света, воды и храма.

В воскресенье 26 мая один из старейших священников Минско-Могилевской архиепархии ксендз каноник Владислав Завальнюк отмечает 50-летие священства.

Один из самых известных и уважаемых католических священников Беларуси ксендз Владислав Завальнюк 26 мая отмечает 50-летие священнического рукоположения. До этой даты Папа Римский Франциск придал ему — по просьбе митрополита Минско-Могилевского архиепископа Юзефа Станевского — титул капеллана его святости, что является выражением признания больших заслуг перед Костелом.

Однако по случаю юбилея и нового титула священник не устраивает большого празднования, так как считает это абсурдным и несвоевременным, рассказали Katolik.life верующие.

Ксендз Владислав Завальнюк — многолетний настоятель прихода святого Симеона и святой Елены в Минске (Красного костела). Правда, в последних официальных сообщениях эту должность не указывают.

«Ты должен праздновать этот юбилей в Красном костеле. К сожалению, не можешь этого сделать. Не побоюсь сказать — все ассоциируют Красный костел с ксендзом Завальнюком. Надеюсь, эта проблема будет решена. Если не сегодня, то в другой день», — обращался к ксендзу Владиславу во время торжественной церемонии архиепископ-эмерит Тадеуш Кондрусевич.

Красный костел закрыт уже более полутора лет по сомнительной причине, обещанные работы по ремонту, которые местные власти анонсировали в первом квартале 2024 года, не начались и в конце мая.

«Костел никто открывать не собирается. Так что отмечать — что священника-юбиляра не пускают в родной храм? Никаких признаков начала ремонта мы не видим», — отмечают в приходе.

По-прежнему все это время и настоятель, и другие священники, и прихожане молятся в плебании — небольшом здании рядом с костелом, которое удалось отстоять. Однако помещение отключено от всех удобств, здесь нет ни воды, ни электричества. В таких условиях папский капеллан вынужден осуществлять свою деятельность.

Ежедневно после святой Мессы на 15.00 в кафедральном костеле (здесь сейчас вынужденно проходят службы для прихода закрытого храма) ксендз Владислав дежурит в плебании, если не находится в отъезде. Также ежедневно он обходит Красный костел с молитвой Розария. В плебании организовано круглосуточное дежурство, там есть часовня со Святыми Дарами.

Прихожане запланировали поздравление священника с юбилеем на святой Мессе в 15.00 в кафедральном костеле 26 мая.

Ксендз Владислав с самого начала служения сталкивался с давлением светских властей — ему запрещали служить, применяли в отношении него карательную психиатрию.

8 июля ксендзу Владиславу исполнится 75 лет.