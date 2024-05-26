Российский штурм на Харьков остановлен 26.05.2024, 13:20

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Угроза прорыва оккупантов отражена.

Российский штурм в Харьковской области остановлен, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Харьковское направление

Угроза прорыва оккупантов отражена, обеспечена устойчивая оборона. «Везде, где захватчики продолжают атаки, они несут значительные потери. В частности, эффективно взаимодействуют украинская артиллерия и пехотные подразделения», - сообщил Генштаб.

Российский агрессор трижды пытался штурмовать позиции украинских войск. Силы обороны отразили две атаки в направлении сел Липцы и Тернова. Вместе с тем, враг продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы – идет бой. В то же время украинские подразделения продолжают меры по усилению устойчивости обороны.

Враг потерял на Харьковском направлении 179 человек живой силы. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, боевую бронемашину, три артсистемы и шесть автомобилей и спецтехники.