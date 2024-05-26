В Бобруйской колонии вспыхнул пожар 26.05.2024, 13:28

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Администрация пыталась скрыть.

В Бобруйской исправительной колонии №2 произошел пожар.

Возгорание случилось 23 мая в здании, где находится тюремный магазин. Администрация колонии хотела скрыть инцидент, однако на место пришлось вызвать пожарных, и о возгорании стало известно, пишут правозащитники Mayday.

Из-за пожара случилось сильное задымление. Однако возгорание оказалось несложным и было быстро ликвидировано. Сотрудники МЧС запретили пока использовать здание с «отоваркой» для заключенных.

Последние два года в колонии силами заключенных и за их счет идет ремонт. Администрация хочет увеличить помещения для передач и краткосрочных свиданий.