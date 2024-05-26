В Беларусь впервые с августа 2023 года прилетели военные вертолеты РФ 26.05.2024, 14:22

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Что происходит?

В Беларусь 25 мая прилетели два военных вертолета РФ. На аэродроме «Барановичи», где они приземлились, также присутствуют два разведывательных российских самолета Су-24МР и по меньшей мере четыре истребителя Су-30СМ ВКС РФ.

Таким образом вертолеты ВС РФ впервые с момента вывода российской вертолетной группировки в августе 2023 года приземлились на территории Беларуси, сообщает obozrevatel.com.

«25 мая на аэродром «Барановичи» из Сещи (РФ) прилетели вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ. Таким образом, это первые и пока единственные военные вертолеты с момента вывода вертолетной группировки ВС РФ из Беларуси в августе 2023», – отмечено в сообщении.

На данный момент на аэродроме в Барановичах находятся упомянутые два вертолета, а также (на постоянной основе) два разведывательных самолета Су-24МР и по меньшей мере четыре истребителя Су-30СМ ВКС РФ.

В то же время на белорусском аэродроме «Лида» присутствует самолет Ил-22ПП ВКС РФ.

Еще два истребителя ВКС РФ, прилетавшие для сопровождения бортов-близнецов Путина, покинули Беларусь вместе с самолетами Путина ночью 25 мая.