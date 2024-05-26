РПЦ предложила российским солдатам амулеты, которые «усиливают защиту бронежилета 9 26.05.2024, 14:31

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И «повышают защиту от дронов».

Русская православная церковь (РПЦ) предложила российским солдатам «защитные амулеты для воинов». Освященные кресты, жетоны и ремни выставили на продажу в церковной лавке храма Константина и Елены.

Фотографию с расценками в своем блоге на днях опубликовал бывший настоятель храма Воскресения Христова в деревне Карабаново Владимирской области России Иоанн Бурдин, запрещенный в служении из-за своего «еретического пацифизма».

Как отметил Бурдин в своем Telegram-канале, отец-настоятель храма, в церковной лавке которого появились «защитные амулеты для воинов», очевидно «переиграл в S.t.a.l.k.e.r’а», поскольку описание к товарам «больше напоминает артефакты из компьютерных игр, которые дают бонусы на меткость, ловкость, защиту и физический урон».

Судите сами:

освященный крест-амулет, как обещает РПЦ, всего за 35 белорусских рублей (в эквиваленте) «усиливает защиту бронежелета»,

стальной жетон «Архангел Михаил» (за 7,5 рублей в эквиваленте) якобы «повышает меткость»

керамический сосуд со святой водой (почти за 50 рублей) «обеспечивает защиту от физического урона»,

кожаный ремень (с молитвой и греческим крестом внутри) почти за 110 белорусских рублей «повышает защиту от дронов на поле боя»,

российское знамя с образом «Федора Ушакова» (за 54 рубля) «повышает боевой дух».