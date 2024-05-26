Лукашисты разгромили квартиру сестры Максима Винярского Елены Терешковой 1 26.05.2024, 14:40

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Елена Терешкова

Все вещи выброшены из шкафов.

Телеграм-канал силовиков опубликовал видео с задержанной Еленой Терешковой — сестрой политзаключенного, активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского.

На видео Терешкова говорит, что являлась активисткой «Европейской Беларуси» и участвовала в политической кампании 2019 году, а задержали ее за участие в протестах в 2020 году и за то, что она «ходила по проезжей части и использовала незарегистрированную символику».

Силовики опубликовали фото разгромленной во время обыска квартиры Терешковой, все вещи выброшены из шкафов.

О задержании Еленой Терешковой стало известно 20 мая. У нее — четверо детей.

Елена Терешкова — родная сестра осужденного на 5 лет колонии активиста общественной кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского. Помимо основной профессии челюстно-лицевого хирурга, она писательница, переводчица, в свое время была двукратной чемпионкой Беларуси по таэквондо.

Терешкову с мужем уже задерживали в августе 2021 года. Чем тогда закончилось задержание, неизвестно.