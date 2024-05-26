Россия тихо свернула свой самый громкий военный пиар-проект, которым гордился Шойгу 1 26.05.2024, 15:08

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В чем причина?

Отказ от танкового биатлона еще одно свидетельство того, что российская армия продолжает испытывать нехватку бронетехники

Минобороны РФ не будет проводить так называемые Армейские игры, частью которых был танковый биатлон в 2024 году, сообщила провластная газета «Известия» со ссылкой на три источника.

Российские власти использовали соревнования военных для пиара продукции своей оборонной промышленности РФ и демонстрации того, что Россия якобы не находится в международной изоляции.

Отказ от танкового биатлона еще одно свидетельство того, что российская армия продолжает испытывать нехватку бронетехники, несмотря на попытки заставить ВПК производить больше.

Об этом пишет «Агентство».

В войсках РФ не проводили отборочные соревнования для участия в Армейских играх, сообщили «Известия». Обычно, как пишет газета, они проходят на уровне частей, соединений, армий, флотов и округов.

Это было одно из самых любимых детищ уволенного Шойгу. Необходимость в Армейских играх для пиара военно-промышленного комплекса и демонстрации «красивой картинки мощных и эффективных вооруженных сил» отпала из-за начала полномасштабной войны в Украине, написал z-канал «Рыбарь».

«Заказы кончились потому, что Россия нынче — нерукопожатная страна с точки зрения Запада, а гособоронзаказ позволил раскрутить маховик ВПК на полную. Потешные соревнования не нужны: люди воюют, а исход выигрыша — остаться в живых и уничтожить соперника», — написал канал. Он также отметил, что в российской армии отмену игр встретили с ликованием.

Другой z-канал «Военный осведомитель» назвал танковый биатлон «цирковым шоу» и «пиар-мишурой, не имеющей ничего общего с реальной боевой подготовкой и лишь отвлекающую военнослужащих от своих обязанностей».

В 2023 году Армейские игры также не проходили. Замминистра обороны Александр Фомин тогда объяснил в эфире телеканала «Звезда», что танковый биатлон и другие соревнования теперь будут проводиться по четным годам.

Проводить Армейские игры Россия начала в 2015 году — через год после аннексии Крыма и введения санкций за это со стороны стран Запада. Последние соревнования состоялись летом 2022 года. В них, согласно информации организаторов, участвовали 35 стран, а мероприятия программы игр, помимо России, приняли 12 стран.