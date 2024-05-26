Латвия придумала, как решить проблему, связанную с ограничениями по товарам из Беларуси 26.05.2024, 15:15

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Необходимость в белорусских и российских деталях отпала.

В Латвии планируют заменить все старые лифты, для ремонта которых требуется импортировать белорусские и российские детали. Об этом сообщает delfi.lv.

В ближайшие 10−15 лет старые лифты в Латвии хотят заменить новыми. Это объясняют тем, что расходы на ремонт и модернизацию старых систем сопоставимы с покупкой новых. Модернизация старого лифта может стоить около 35 тысяч евро, в то время как новый лифт обойдется примерно в 50 тысяч евро, в зависимости от оборудования и количества этажей.

Кроме того, что для многих лифтов в домах, построенных в советское время, превышен срок эксплуатации, трудности возникают из-за зависимости от белорусских и российских деталей.

— Старые лифты дороги и сложны в обслуживании. Запасные части трудно найти, детали советских лифтов в основном производятся в России и Беларуси. Продолжая модернизировать старые лифты, мы инвестируем в экономику стран-агрессоров. Я считаю, что уже одно это является достаточным аргументом для замены лифтов, — заявил руководитель отдела управления жилыми домами компании по управлению зданиями АО «Civinity Home» Гатис Розе.

Например, в многоквартирных домах Риги установлено более 1000 лифтов.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Латвия столкнулась с трудностями из-за деталей «Могилевлифтмаша», которые используются для местных лифтов.

В начале мая этого года компания Pasažieru vilciens (PV), которая занимается пассажирскими перевозками по железной дороге, выступила против введения ограничений по товарам из Беларуси из-за зависимости от белорусских запчастей.