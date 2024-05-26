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Названы лучшие продукты для «омоложения» мозга

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  • 26.05.2024, 15:29
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Названы лучшие продукты для «омоложения» мозга

Обнародованы результаты нового исследования.

Ученые выяснили, какие вещества в продуктах питания способны замедлить старение мозга.

Об этом пишет ScienceAlert.

Исследователи из Университета Иллинойса и Университета Небраски-Линкольна сопоставили результаты МРТ-сканирования мозга и когнитивных тестов с едой у 100 добровольцев в возрасте от 65 до 75 лет. Информацию о том, что ели пациенты, собирали не только методом опроса, но и путем анализа крови.

Выяснилось, что у пациентов, чье питание близко к средиземноморской диете, мозг стареет медленнее.

Вещества, которые, по данным исследования, помогают мозгу:

жирные кислоты, присутствующие в рыбе и оливковом масле;

антиоксиданты, такие как витамин Е, присутствуют в шпинате и миндале;

каротиноиды – растительные пигменты, обнаруженные в моркови и тыкве, которые снижают воспаление в организме и защищают клетки от повреждений;

холин, содержащийся в яичных желтках, мясных субпродуктах и сырых соевых бобах.

К аналогичным выводам привело исследование, результаты которого опубликовали в 2023 году: ученые наблюдали за участниками 12 лет и также выявили связь между средиземноморской диетой и более медленным снижением когнитивных функций.

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