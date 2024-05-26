Во сколько белорусам обойдется скромный выезд на шашлыки? 3 26.05.2024, 16:03

Цены за год изменились.

Скоро лето, а значит, самое время планировать отдых на природе. Как насчёт шашлыка? Возьмем мангал, угли, пару кг свинины, овощей и кое-что вприкуску, передает «Еврорадио».

А еще посмотрим, во сколько обойдется пикник с шашлыком в 2024 году, и выясним, как цены изменились за год.

За покупками!

Первое, о чем нужно позаботиться, — это мангал. Выбирать его нужно в зависимости от того, насколько часто вы будете им пользоваться. Если вам будет достаточно одной вылазки на природу, то можно рассмотреть «Мангал Эконом» за 11,99 руб. Такой же вариант с шампурами обойдётся в 14,99 руб.

Кроме этого, для пикника понадобится уголь (8 рублей за 3 кг), решётка для гриля (от 17 до 81 рубля) и жидкость для розжига (7,60 рубля).

Переходим к мясу. Здесь всё зависит от количества людей и вкусовых предпочтений. Журналисты остановились на свинине. Многие предпочитают не заморачиваться с маринадом и покупают уже готовый шашлык. Например, на сайте «Е-доставки» 1,6 кг шашлыка «Восточный» стоит 20 рублей. А килограммовые варианты обойдутся в 15 рублей.

Если готовить мясо самостоятельно, то за килограмм шейной части (она считается лучшим вариантом для шашлыка) придётся отдать около 23 рублей. Тазобедренные и лопаточные части дешевле: по 17 рублей.

И не забудьте о маринаде. Для примера мы взяли простой рецепт с уксусом. Вам понадобится, собственно, сам уксус — 1,45 рубля за бутылку, кило репчатого лука — 1,80 рубля, а также соль (1,17 рубля), сахар (2,29 рубля) и молотый перец (2,39 за 20 граммов).

Обязательно возьмите с собой на природу овощи (кило помидоров — 7,69 рубля, огурцов — 3 рубля), хлеб (1,87 рубля за полкило), кетчуп (от 2 до 11 рублей) и воду (2,79 рубля за 5 литров).

Получается, если готовить свинину самому и выбирать самые бюджетные продукты, пикник обойдется вам минимум в 97,05 рубля (мясо и овощи мы взяли по одному килограмму). Если покупать готовый шашлык — сможете немного сэкономить, выйдет 79,95 рублей.

А если у вас есть возможность приготовить шашлыки на своей собственной даче, вы наверняка сможете сэкономить на мангале. Да и лучок для маринада скоро появится свой.

Подорожало на 10,5%!

В прошлом году журналисты также рассказывали о том, сколько стоит шашлык. Тогда они заплатили 46,68 рубля, а список продуктов выглядел так:

Свинина, 1 кг – 22,52 руб.,

Огурцы, 2 кг – 7,98 руб.,

Помидоры, 1,5 кг – 5,55 руб.,

Кетчуп, 320 г – 4,45 руб.,

Лук, 1 кг – 2,77 руб.,

Соль, 1 пачка – 0,72 руб.,

Перец черный молотый, 50 г – 2,69 руб.

Если следовать этому списку и пропорциям, то в 2024 году за те же продукты вы заплатите минимум 51,51 рубля. Разница — 10,5%.