Во сколько белорусам обойдется скромный выезд на шашлыки?3
- 26.05.2024, 16:03
Цены за год изменились.
Скоро лето, а значит, самое время планировать отдых на природе. Как насчёт шашлыка? Возьмем мангал, угли, пару кг свинины, овощей и кое-что вприкуску, передает «Еврорадио».
А еще посмотрим, во сколько обойдется пикник с шашлыком в 2024 году, и выясним, как цены изменились за год.
За покупками!
Первое, о чем нужно позаботиться, — это мангал. Выбирать его нужно в зависимости от того, насколько часто вы будете им пользоваться. Если вам будет достаточно одной вылазки на природу, то можно рассмотреть «Мангал Эконом» за 11,99 руб. Такой же вариант с шампурами обойдётся в 14,99 руб.
Кроме этого, для пикника понадобится уголь (8 рублей за 3 кг), решётка для гриля (от 17 до 81 рубля) и жидкость для розжига (7,60 рубля).
Переходим к мясу. Здесь всё зависит от количества людей и вкусовых предпочтений. Журналисты остановились на свинине. Многие предпочитают не заморачиваться с маринадом и покупают уже готовый шашлык. Например, на сайте «Е-доставки» 1,6 кг шашлыка «Восточный» стоит 20 рублей. А килограммовые варианты обойдутся в 15 рублей.
Если готовить мясо самостоятельно, то за килограмм шейной части (она считается лучшим вариантом для шашлыка) придётся отдать около 23 рублей. Тазобедренные и лопаточные части дешевле: по 17 рублей.
И не забудьте о маринаде. Для примера мы взяли простой рецепт с уксусом. Вам понадобится, собственно, сам уксус — 1,45 рубля за бутылку, кило репчатого лука — 1,80 рубля, а также соль (1,17 рубля), сахар (2,29 рубля) и молотый перец (2,39 за 20 граммов).
Обязательно возьмите с собой на природу овощи (кило помидоров — 7,69 рубля, огурцов — 3 рубля), хлеб (1,87 рубля за полкило), кетчуп (от 2 до 11 рублей) и воду (2,79 рубля за 5 литров).
Получается, если готовить свинину самому и выбирать самые бюджетные продукты, пикник обойдется вам минимум в 97,05 рубля (мясо и овощи мы взяли по одному килограмму). Если покупать готовый шашлык — сможете немного сэкономить, выйдет 79,95 рублей.
А если у вас есть возможность приготовить шашлыки на своей собственной даче, вы наверняка сможете сэкономить на мангале. Да и лучок для маринада скоро появится свой.
Подорожало на 10,5%!
В прошлом году журналисты также рассказывали о том, сколько стоит шашлык. Тогда они заплатили 46,68 рубля, а список продуктов выглядел так:
Свинина, 1 кг – 22,52 руб.,
Огурцы, 2 кг – 7,98 руб.,
Помидоры, 1,5 кг – 5,55 руб.,
Кетчуп, 320 г – 4,45 руб.,
Лук, 1 кг – 2,77 руб.,
Соль, 1 пачка – 0,72 руб.,
Перец черный молотый, 50 г – 2,69 руб.
Если следовать этому списку и пропорциям, то в 2024 году за те же продукты вы заплатите минимум 51,51 рубля. Разница — 10,5%.