закрыть
26 мая 2024, воскресенье, 17:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян на одном из направлений

  • 26.05.2024, 16:27
  • 4,166
ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян на одном из направлений

Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу.

В Харьковской области Силы обороны Украины остановили россиян на направлении Стрелечья – Глубокое и выбивают российских оккупантов с захваченных позиций, рассказал спикер украинской ОСГВ «Хортица» подполковник Назар Волошин.

- Ведется системная работа, чтобы выбить противника с занятых позиций. Силы обороны вовремя зашли по большей части на оборонные рубежи, - сообщил он в эфире информационного телемарафона.

Тем не менее противник имел определенный успех на Волчанском направлении и в направлении Стрелечья - Глубокое. Враг пытается насыщать эти направления техникой, живой силой, чтобы не дать Силам обороны перехватить тактическую инициативу на поле боя.

- Но благодаря действиям ВСУ, вражеские войска застряли на дороге в Липцах, увязли полностью в Волчанске, ВСУ их оттуда вытесняют, - добавил Волошин.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко