ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян на одном из направлений 26.05.2024, 16:27

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Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу.

В Харьковской области Силы обороны Украины остановили россиян на направлении Стрелечья – Глубокое и выбивают российских оккупантов с захваченных позиций, рассказал спикер украинской ОСГВ «Хортица» подполковник Назар Волошин.

- Ведется системная работа, чтобы выбить противника с занятых позиций. Силы обороны вовремя зашли по большей части на оборонные рубежи, - сообщил он в эфире информационного телемарафона.

Тем не менее противник имел определенный успех на Волчанском направлении и в направлении Стрелечья - Глубокое. Враг пытается насыщать эти направления техникой, живой силой, чтобы не дать Силам обороны перехватить тактическую инициативу на поле боя.

- Но благодаря действиям ВСУ, вражеские войска застряли на дороге в Липцах, увязли полностью в Волчанске, ВСУ их оттуда вытесняют, - добавил Волошин.