«Пекин предупрежден, что все всё видят» 26.05.2024, 16:52

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Виктор Ягун

Эксперт - о военной помощи Китая РФ.

Китай давно помогает в вооружении России окольными путями, передавая электронное оборудование и материалы, в том числе предназначенные для производства пороховых зарядов.

Но сейчас речь зашла о совместных разработках или даже выпуске продукции для агрессии РФ против Украины на производственных мощностях КНР.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный и общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун.

Так он прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о том, что у Лондона есть доказательства сотрудничества Россия и Китая «в разработке боевой техники для использования в Украине», и она «уже поступает или будет поступать из Китая в Россию».

- Понятно, что Китай может, используя российские разработки, начать производство лицензионной какой-то продукции, в которой очень нуждается Россия. В первую очередь это касается того, что у нее просто заканчивается бронетехника. Если бронетехника, которая похожа на российскую, действительно появится на линии фронта, мы будем точно знать это, — отметил Ягун.

По его мнению, такое участие Пекина в российской агрессии поставит крест на развитии его экономики, которая сейчас и без того находится не в лучшем состоянии. Это — механизм влияния со стороны ЕС и США на Китай. Им, по мнению Ягуна, стоит очень четко предупредить Пекин о последствиях.

- Китай понимает, что обрыв связи с Европой, с Соединенными Штатами именно по экономическим вопросам очень больно по нему ударит. Россия точно не сможет восполнить эти потери. Поэтому есть возможность влиять на позицию Китая. И один из вариантов — это предупреждающий удар: перед тем, как еще ничего не случилось, чтобы Китай понимал, что контроль за его возможными действиями ведется. Если “красная черта” будет перейдена, то, я думаю, ответ будет очень жесткий, — говорит гость эфира.

Он надеется, что озвученная британским министром обороны информация уже стала предупреждением для Китая.

- Я знаю ситуацию с некоторыми китайскими компаниями, очень мощными, которые работают на российском рынке, и время от времени приходит информация о том, что они сворачивают свое пребывание в России и уходят из нее именно под влиянием возможных санкций со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза. Поэтому я думаю, что Китай все-таки задумается даже над этой информацией, которая озвучена Великобританией, о том, что все всё знают, все всё видят и будут контролировать этот процесс очень четко, — подытожил Виктор Ягун.