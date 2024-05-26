закрыть
26 мая 2024, воскресенье, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси только в нескольких районах можно ходить в лес

  • 26.05.2024, 17:10
В Беларуси только в нескольких районах можно ходить в лес

В остальных — запреты и ограничения.

В Беларуси по состоянию на 26 мая только в семи районах разрешено посещение лесов. Как следует из интерактивной карты Минлесхоза, меньше всего ограничений действует в Гродненской области.

Посещать леса можно в Гродненском, Щучинском, Волковысском, Берестовицком, Мостовском, Свислочском районах. Также запрета нет в Поставском районе Витебской области.

При этом в 22 районах посещение лесов полностью запрещено, во всех остальных действуют ограничения. Больше всего запретов в Гомельской области. Там посещение лесов запрещено в 11 районах из 21.

В Минской области полный запрет действует в Логойском, Березинском и Борисовском районах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко