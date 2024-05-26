В Беларуси только в нескольких районах можно ходить в лес 26.05.2024, 17:10

В остальных — запреты и ограничения.

В Беларуси по состоянию на 26 мая только в семи районах разрешено посещение лесов. Как следует из интерактивной карты Минлесхоза, меньше всего ограничений действует в Гродненской области.

Посещать леса можно в Гродненском, Щучинском, Волковысском, Берестовицком, Мостовском, Свислочском районах. Также запрета нет в Поставском районе Витебской области.

При этом в 22 районах посещение лесов полностью запрещено, во всех остальных действуют ограничения. Больше всего запретов в Гомельской области. Там посещение лесов запрещено в 11 районах из 21.

В Минской области полный запрет действует в Логойском, Березинском и Борисовском районах.