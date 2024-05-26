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Можно ли в Беларуси не работать после сокращения и не стать «тунеядцем»?

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  • 26.05.2024, 17:28
Можно ли в Беларуси не работать после сокращения и не стать «тунеядцем»?

Выход есть, однако придется учесть определенные нюансы.

Бывают различные жизненные ситуации, а от увольнения не застрахован никто. Иногда новость о сокращении с должности приходит неожиданно, а «запасного аэродрома» нет.

В таком случае приходится в срочном порядке искать другую работу, однако некоторые выбирают перерыв и поиск более приятного направления. Никто этого не запрещает, в то же время есть шанс по незнанию попасть в базу «тунеядцев».

Можно ли не работать и не стать тунеядцем – на вопрос ответил юрист Юрий Готовко изданию «АиФ».

Выход существует, но необходимо учесть определенные нюансы. Когда вас сократили на работе, то человек не попадет в базу «тунеядцев», если поиск нового места затянется на шесть месяцев.

Еще полгода имеют те, кого уволили по причине несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровью или в связи с истечением срока контракта.

Также не посчитают «не занятым в экономике» в течение квартала, следующего за кварталом, в котором вы были уволены по другим основаниям.

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