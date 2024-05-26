Урсула фон дер Ляйен обратилась к ЕС с призывом готовиться к возможной войне 3 26.05.2024, 17:35

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Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Для сохранения мира на континенте Евросоюз должен инвестировать в оборону.

На фоне агрессивных действий РФ в Украине и повторяющихся угроз правителя Кремля Путина, Европейский Союз должен подготовиться к возможной войне и принять меры для совместного вооружения.

«Тот, кто говорит и действует, как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать», - заявила в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk в воскресенье председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует «Немецкая волна».

Она также подчеркнула важность последовательной поддержки Украины и укрепления собственной обороноспособности.

- Если мы должны сохранять мир на нашем континенте, то нам необходимо инвестировать в оборону, - объяснила глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен напомнила про гибридные атаки России, в том числе недавнее снятие пограничной разметки на границе с Эстонией, использование мигрантов в качестве инструмента противостояния с ЕС и попытки расколоть европейцев с помощью соцсетей.

Она также отметила позитивный эффект укрепление обороноспособности ЕС на экономику самого блока и оценила предложение Польши и Греции создать совместную ПВО.

- Важно, чтобы с помощью миллиардов, которые мы инвестируем, также создавались хорошие рабочие места здесь, в Европе, - пояснила глава ЕК.