На Беларусь надвигаются грозы 26.05.2024, 17:50

Прогноз погоды с 27 мая по 2 июня.

Весна закончится летним теплом: следующая неделя обещает быть очень теплой, средняя температура ожидается до 5°C выше нормы. Правда, без грозовых дождей не обойдется. Где-то будут ливни, грозы, а где-то — только отдаленные раскаты грома напомнят о бурлящих в атмосфере процессах. Об этом в эфире провластного ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели погодными процессами будет управлять область высокого атмосферного давления, в результате чего ожидается переменная облачность. В большинстве районов дожди маловероятны. Влажность — до 60%. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура утром от +9°C до +14°C. Днем в понедельник до +24°C.

Ближе к середине недели на фоне высокого атмосферного давления станут проходить малоактивные атмосферные фронты с юго-запада Европы. Ожидаются локальные небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный, умеренный, при грозах — порывистый. Влажность — до 80 процентов. Ночью от +9°C до +14°C, днем во вторник воздух прогреется до +25°C, в среду +19°C…25°C.

Предварительно, в начале второй половины недели скажется влияние области высокого атмосферного давления и малоактивных атмосферных фронтов с южных широт. Облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, возрастет вероятность гроз. Влажность — до 80%. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Ночью +10°C…15°C. Днем в четверг +18°C…23°C, в пятницу +19…23°C.

В первые летние выходные дни в большинстве районов кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра. Ветер южный, умеренный. Влажность — до 80%. Ночью +10…15°C, в середине дня в субботу и воскресенье — до +25°C.