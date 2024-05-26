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Россию «атаковал» иранский беспилотник с двумя авиабомбами

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  • 26.05.2024, 18:05
  • 5,484
Россию «атаковал» иранский беспилотник с двумя авиабомбами

Mohajer-6 упал в Курской области.

В Курской области РФ в поле вне населенных пунктов упал ударно-разведывательный беспилотник Mohajer-6, экспортированный из Ирана.

Его обнаружили местные жители, опубликовавшие видео с места находки.

Сначала беспилотник ошибочно определили как украинский «Байрактар» турецкого производства, но впоследствии стало понятно, что с неба свалился ударный дрон российской армии.

На опубликованных кадрах видно, что беспилотник с бортовым номером ER-858 был вооружен двумя коррегированными авиабомбами Ghaem-5.

Россия получила эти дроны еще в 2022 году вместе с первыми «Шахедами», однако использует их не очень активно и преимущественно в разведывательных целях, поскольку вооружение Mohajer-6 рассчитано на использование с относительно небольших расстояний до цели. К примеру, дальность поражения авиабомбами Ghaem-5 составляет до 40 км.

Вероятно, беспилотник летел бомбить территорию Украины, но по невыясненным причинам своей миссии, к счастью, не выполнил.

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