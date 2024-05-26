Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина принять участие в мирном саммите по Украине 1 26.05.2024, 19:18

Владимир Зеленский

Россия на саммит не приглашена.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье обратился к президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой принять участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии, который пройдет в Люцерне 15-16 июня, передает «Голос Америки».

Зеленский выступил в англоязычном видео, записанном в Харькове, на фоне обугленных развалин типографии, разрушенной в четверг в результате российского ракетного удара. По словам президента Украины, в мирном саммите примут участие представители более чем 80 стран.

Пока неясно, будет ли присутствовать на саммите президент Байден. Пекин, поддерживающий тесные связи с Москвой, не сообщил, будет ли китайский представитель участвовать в мероприятии.

Россия на саммит не приглашена.

«Я обращаюсь к лидерам мира, которые все еще остаются в стороне от глобальных усилий Глобального саммита мира – к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, и к председателю Си, лидеру Китая, – сказал Зеленский. – Пожалуйста, продемонстрируйте свое лидерство в продвижении мира – настоящего мира, а не просто паузы между ударами».

Зеленский подчеркнул, что саммит «покажет, кто в мире действительно хочет прекратить войну».

«Хочет ли Россия диалога? Украина имеет самый большой в мире опыт лжи со стороны России во время переговоров, – сказал президент Украины. – Лжи, которой Россия, в частности, прикрывала подготовку этой войны. И именно поэтому необходимы глобальные усилия – Глобальный мирный саммит лидеров, которых России не удастся обмануть. Саммит, который покажет, кто в мире действительно хочет прекратить войну, а не просто заявить о прекращении огня, которое неизбежно будет нарушено российскими ракетами и артиллерией, как это уже было десятки, десятки раз».

Украина требует полного вывода российских войск и восстановления ее международно признанных границ.