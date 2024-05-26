В Куропатах снова поломали кресты 11 26.05.2024, 19:42

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В урочище действуют вандалы.

В Куропатах снова поломали кресты. На этот раз снесли кресты с надписями «Белорусским крестьянам», «Белорусской интеллигенции» и др., а также именные кресты жертвам, которые ставили родственники, в том числе на польском языке, пишет «Белсат» на основании свидетельства своего читателя.

Еще раньше с большого креста, поставленного в 1989 году на входе в Куропаты, сбили икону Матери Божьей Куропатской, созданную художником Алексеем Марочкиным.