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В Беларусь приехали китайские FAW Bestune B70

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  • 26.05.2024, 20:33
  • 3,712
В Беларусь приехали китайские FAW Bestune B70

Названа цена.

В Беларусь приехала первая партия лифтбеков B70 четвёртого поколения. Об этом сообщил дистрибьютор марки в Беларуси.

Первая партия новых FAW Bestune B70 пока доступна только в комплектации Super Enjoyment. Силовые агрегаты остались прежними: это бензиновый 2,0-литровый турбомотор мощностью 217 л. с. с максимальным крутящим моментом 340 Нм. В пару к нему предусмотрен японский «автомат» Aisin на шесть ступеней. Кроме того, есть модификации с рядной «турбочетвёркой» на 160 л. с. в сочетании с 7-ступенчатым «роботом».

Цены на свежий FAW Bestune B70 начинаются от 95 990 рублей (в перерасчёте примерно 29 950 долларов).

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