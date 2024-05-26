В Минске и окрестностях этим летом можно будет отдыхать на 23 пляжах 1 26.05.2024, 20:56

Список.

По результатам обследования зон отдыха на воде столичные власти утвердили список пляжей, которые будут доступны минчанам этим летом, сообщает пресс-служба Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Работать будут 23 пляжа на пяти зонах отдыха:

- Заславское водохранилище (Минское море) — восемь пляжей (№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9);

- водохранилище Криница — два пляжа (№3 и 4);

- водохранилище Дрозды — шесть пляжей (№2, 5, 6, 7, 8, 9);

- Цнянское водохранилище — шесть пляжей (№1−6);

- Комсомольское озеро — один пляж (№1).

Заявляется, что со своей стороны санстанция не только проверяла состояние воды, но и обследовала территорию пляжей на насекомых и организовала их обработку от клещей.