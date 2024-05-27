Первую группу российских школьников отправят на отдых в Северную Корею 27.05.2024, 4:00

Они будут проживать в гостинице советского типа.

Базирующееся во Владивостоке турагентство «Восток Интур» ведет переговоры с партнерами из Северной Кореи об отправке российских школьников в детский лагерь «Сондовон» на летние каникулы, сообщила директор компании Инна Мухина.

Как пишет The Moscow Times, по ее словам, заезд первой группы состоится в середине июля. Отдыхать в Северную Корею отправятся более десятка детей в сопровождении двух взрослых. Лагерь расположен недалеко от портового города Вонсан на восточном побережье страны.

Смена продлится две недели и будет включать стандартную программу, состоящую из отдыха в «Сондовоне» и посещения достопримечательностей Пхеньяна с проживанием в гостинице советского типа.

Россиянин, который, будучи подростком, дважды побывал в «Сондовоне» в 2015–2016 годах, рассказал, что нахождение в лагере сопровождалось жесткими ограничениями на передвижение и ежедневными пропагандистскими мероприятиями, в рамках которых детей заставляли петь песни в честь корейских вождей и чистить их памятники. Также школьникам показывали мультфильм, герои которого бомбили Белый дом США.

По словам россиянина, и в гостинице в Пхеньяне, и в лагере им подавали одну и ту же еду — «крошечные кусочки курицы, почти никакого другого мяса», иногда кальмары с рисом и сдобными булочками. При этом северокорейцы свободно продавали школьникам рисовую водку и сигареты.

Последний раз российские дети посещали лагерь до пандемии коронавируса.